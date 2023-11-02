Нападающий "Далласа" Дадонов забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

Российский хоккеист отличился в победной матче с "Калгари"

ТАСС, 2 ноября. "Даллас" одержал победу над "Калгари" со счетом 4:3 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Джейми Бенн (20-я минута), Джейсон Робертсон (25), Евгений Дадонов (31) и Мэйсон Марчмент (40), у проигравших отличились Коннор Зэри (6), Эндрю Манджапане (22) и Маккензи Уигар (43).

Российский нападающий Дадонов забросил третью шайбу в сезоне. 34-летний форвард отличился во втором матче подряд, в 8 играх он набрал 4 очка (3 гола + 1 передача).

"Даллас" возглавляет Центральный дивизион, набрав 13 очков в 8 матчах и 3 ноября сыграет на выезде с "Эдмонтоном". "Калгари" занимает предпоследнее место, 7-е место в Тихоокеанском дивизионе, в 10 матчах набрав 5 очков. В следующем матче 5 ноября канадская команда встретится на выезде с "Сиэтлом".

В еще одном матче хоккеисты "Баффало" на выезде обыграли "Филадельфию" со счетом 5:2. Вратарь хозяев Картер Харт покинул лед в середине первого периода из-за травмы нижней части тела. Защитник "Филадельфии" Егор Замула не отметился результативными действиями.