Футболист "Реал Сосьедад" Захарян избежал травмы в матче Кубка Испании

Россиянин 1 ноября в матче Кубка Испании против клуба "Буньоль" вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте

ТАСС, 2 ноября. Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не получил повреждения в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу против "Буньоля". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"У Арсена нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

1 ноября "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 обыграл "Буньоль" и вышел в 1/32 финала Кубка Испании. Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте после столкновения головой с игроком команды соперника.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа 2023 года. В составе команды он провел восемь матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.