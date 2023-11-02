2 ноября, 06:29
Футбол в Испании

Футболист "Реал Сосьедад" Захарян избежал травмы в матче Кубка Испании

Россиянин 1 ноября в матче Кубка Испании против клуба "Буньоль" вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте

ТАСС, 2 ноября. Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не получил повреждения в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу против "Буньоля". Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"У Арсена нет никакого повреждения после удара по голове в матче Кубка Испании. С ним все в порядке", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

1 ноября "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 обыграл "Буньоль" и вышел в 1/32 финала Кубка Испании. Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте после столкновения головой с игроком команды соперника.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа 2023 года. В составе команды он провел восемь матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация