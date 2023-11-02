2 ноября, 06:34
Мировой футбол

Месси рассказал, какой гол считает самым запоминающимся в карьере

Лионель Месси после второго забитого мяча в ворота "Реала" в матче Лиги чемпионов, 2011 год. AP Photo/ Manu Fernandez
Лионель Месси после второго забитого мяча в ворота "Реала" в матче Лиги чемпионов, 2011 год
© AP Photo/ Manu Fernandez

Аргентинец отметил гол, забитый в 2011 году в ворота "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов

ТАСС, 2 ноября. Аргентинский нападающий Лионель Месси считает гол в ворота мадридского "Реала", забитый им в 2011 году во время выступления за "Барселону", самым запоминающимся в карьере. Комментарий Месси приводит официальный аккаунт премии "Золотой мяч".

27 апреля 2011 года "Барселона" на выезде обыграла "Реал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0. В ответной встрече команды сыграли вничью (1:1), что позволило "Барселоне" выйти в финал, где команда обыграла английский "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Я всегда говорил, что особенными голами являются мячи, забитые в финалах Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира, - отметил Месси. - Но гол, который я всегда вспоминаю, это гол в ворота "Реала", когда мы выиграли 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов на "Сантьяго Бернабеу". Я знаю, что наиболее яркими являются важные голы, но сейчас я бы назвал именно этот".

В понедельник Месси, который выступает за американский "Интер Майами", в восьмой раз выиграл "Золотой мяч". Он играл за "Барселону" с 2003 по 2021 год. В составе команды Месси 10 раз стал чемпионом Испании, 8 раз выиграл Суперкубок Испании, 7 раз - Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси также выступал за вторую команду каталонского клуба и французский "Пари Сен-Жермен". В 889 играх нападающий забил 721 гол. В составе сборной Аргентины Месси в 178 матчах забил 106 голов. 

Теги:
Месси, ЛионельМировой футбол
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