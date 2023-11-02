РУСАДА в октябре отобрало наибольшее количество допинг-проб в месяц за четыре года

Агентство за месяц взяло 1 416 проб

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре взяло у спортсменов 1 416 допинг-проб. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, только в 2019 году агентству в один из месяцев удалось отобрать больше проб.

"В октябре было отобрано 1 416 проб, - сообщила собеседница ТАСС. - Больше было только в 2019 году (1 419). Это наивысшие показатели по количеству отобранных за месяц проб начиная с 2016 года".

По данным ТАСС, всего за десять месяцев текущего года РУСАДА взяло 9 482 пробы (1 416 - в октябре, 1 246 - в сентябре, 806 - в августе, 734 - в июле, 725 - в июне, 846 - в мае, 996 - в апреле, 853 - в марте, 961 - в феврале, 899 - в январе).

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.