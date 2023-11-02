Футболист "Спартака" Классен считает, что команде не хватает Промеса

Защитник отметил, что все новички клуба хорошо адаптировались

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нидерландский нападающий Квинси Промес является ключевым футболистом московского "Спартака", поэтому его не хватает команде. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Спартака" Леон Классен.

"Квинси Промес - это ключевой игрок. Конечно, нам не хватает его в некоторых моментах, - сказал Классен. - Надеюсь, что скоро вернется".

Промес получил мышечную травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород" (2:0). Футболист пропустил игру РПЛ с воронежским "Факелом" (0:2) и матч Фонбет - Кубка России с "Краснодаром" (2:3).

В летнее трансферное окно состав "Спартака" пополнили парагвайский полузащитник Хесус Медина, конголезский нападающий Тео Бонгонда и два защитника - молдаванин Олег Рябчук и серб Срджан Бабич. "Все новички хорошо адаптировались, в команде очень хорошо приняли, - отметил Классен. - В футболе это нормально, новые игроки приходят почти каждые полгода, так что все привыкают".

Классен также рассказал о жизни в российской столице. "Я много чего видел в Москве, уже не новый игрок, все знакомо здесь. Мне нравится, хороший город", - сказал футболист.

Следующий матч "Спартак" проведет 5 ноября, красно-белые в гостях встретятся с московским "Локомотивом" в игре 14-го тура РПЛ.