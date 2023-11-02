Квинси Промес надеется принять участие в матче с "Локомотивом"

Нападающий отметил, что чувствует себя хорошо

ТАСС, 2 ноября. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес надеется, что сможет принять участие в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу сыграть в дерби с "Локомотивом", - сказал Промес.

Промес получил повреждение в домашнем матче 12-го тура против "Пари Нижний Новгород" (2:0). Игрок пропустил гостевой матч 13-го тура против воронежского "Факела" (0:2) и домашнюю встречу группового этапа Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:3).

Промесу 31 год, в текущем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Матч "Локомотива" и "Спартака" пройдет 5 ноября на "РЖД-Арене" и начнется в 19:30 мск.