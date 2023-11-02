Футболист "Краснодара" Кордоба рассказал, что в команде думают только о победе в РПЛ

Краснодарский клуб после 13 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Зенит" на два очка

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" рассчитывают на победу в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона. Об этом ТАСС рассказал нападающий краснодарского клуба Джон Кордоба.

"Есть ли вера в чемпионство в этом году? Нет ничего невозможного, мы работаем от матча к матчу, там уже посмотрим, - сказал Кордоба. - Конечно, есть такая задача, мы работаем, думаем только об этом. Нам нужно продолжать работать концентрированно в том же духе. Мы удачно стартовали, потому что хорошо играли".

После 13 туров "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Вторым идет петербургский "Зенит" (26 очков), третье место занимают самарские "Крылья Советов" (22).

1 ноября "Краснодар" на выезде победил московский "Спартак" (3:2) в матче шестого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Мне кажется, что мы достигли своей задачи, приехали, победили, забрали три очка, - отметил Кордоба. - Мы хорошо провели групповой этап. Было много положительных моментов".

Кордоба занимает третье место в гонке лучших бомбардиров РПЛ с шестью мячами. "Очень хорошее состязание. Буду продолжать в нем бороться", - заключил колумбийский форвард.

Следующий матч "Краснодар" проведет 5 ноября, команда на своем поле встретится с "Крыльями Советов" в игре 14-го тура РПЛ.