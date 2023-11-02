2 ноября, 07:26
Летние олимпийские виды спорта

75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификации за нарушение антидопинговых правил

Шесть атлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. По состоянию на 2 ноября 75 российских легкоатлетов являются дисквалифицированными за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Из 75 россиян, многие из которых давно уже завершили спортивную карьеру, шесть легкоатлетов в разное время были дисквалифицированы пожизненно. Это ходоки Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова и толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Также отбывают дисквалификации восемь представителей персонала спортсменов, из которые трое - пожизненно. Это тренеры Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников. Пожизненно был дисквалифицирован и бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. 

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Летние олимпийские виды спорта
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