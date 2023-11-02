Игнатов назвал неоднозначными итоги группового этапа Кубка России для "Спартака"

Игрокам клуба необходимо проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу, подчеркнул полузащитник

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский "Спартак" добился хорошего результата на групповом этапе "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу, однако не смог порадовать болельщиков в последних двух матчах. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов.

1 ноября "Спартак" на своем поле проиграл "Краснодару" со счетом 2:3. 4 октября красно-белые уступили в гостях московскому "Динамо" (0:3).

"Я считаю, что ничья во вчерашнем матче была бы закономерной, но это футбол, случается всякое. Нам нужно проанализировать свои ошибки и готовиться к следующему матчу. Если говорить об итогах всего группового этапа, я оценил бы их неоднозначно. С одной стороны, здорово, что нам удалось занять первое место, но при этом мы проиграли последние две игры, не смогли порадовать болельщиков. Могли сыграть лучше, не реализовали много своих моментов", - сказал Игнатов.

В таблице группы D "Спартак" занял первое место с 12 очками по итогам 6 туров. "Краснодар" набрал 11 очков в 6 матчах и идет вторым. Московское "Динамо" идет на третьем месте с 8 очками, в четверг бело-голубые дома сыграют с "Пари Нижний Новгород", который замыкает таблицу с 2 очками в 5 матчах.