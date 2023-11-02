2 ноября, 08:22
ATP

Тарпищев считает, что ранний вылет Медведева из турнира в Париже пойдет ему на пользу

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Максим Григорьев/ ТАСС

Россиянин сможет восстановиться и подойти к Итоговому турниру в хорошей форме, отметил президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Поражение Даниила Медведева на турнире серии "Мастерс" в Париже можно оценить положительно с точки зрения подготовки к Итоговому турниру Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Медведев проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Париже. В воскресенье россиянин дошел до финала на турнире в Вене и проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

"Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения, - сказал Тарпищев. - Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира - потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал "наевшимся".

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. 

Теги:
Тарпищев, Шамиль АнвяровичATPМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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