Футболист "Локомотива" Тикнизян не жалеет, что не ушел в иностранный клуб летом

Защитник отметил, что счастлив в столичной команде

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян не жалеет о том, что не перешел в зарубежный клуб в летнее трансферное окно. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Сейчас уже поздно думать о переходе в иностранный клуб, трансферное окно закрылось, - сказал Тикнизян. - Если я буду распыляться на это, распылять свои эмоции, свои мысли, концентрироваться не на том, на чем нужно, то от этого будет страдать мой уровень на футбольном поле. Так что я вообще об этом не думаю, ни о чем не жалею. Я счастлив в "Локомотиве", это самое главное".

"Как я уже много раз говорил, у любого футболиста, который играет в Российской премьер-лиге, есть желание попробовать свои силы в более сильном чемпионате. И это вполне нормально. Главное, эти слова подкреплять какими-то действиями, самоотдачей и прогрессировать", - добавил Тикнизян.

5 августа спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов сообщил "Спорт-Экспрессу", что клуб получил второе предложение от германского "Вердера" по трансферу Тикнизяна. Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал ТАСС, что клуб получал предложения по трансферу Тикнизяна летом, но они не устроили клуб и игрока.

Тикнизяну 24 года. Он является воспитанником московского ЦСКА, из которого перешел в "Локомотив" в 2021 году. В текущем сезоне на счету защитника 6 голов и 4 результативные передачи в 18 матчах в различных турнирах. В марте 2023 года Тикнизян получил паспорт Армении. За сборную страны он провел 8 матчей и забил 1 мяч.