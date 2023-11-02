Зиньковский не считает, что на "Спартак" в Кубке России повлиял досрочный выход из группы

Полузащитник отметил, что ему без разницы с кем московский клуб будет играть в следующей стадии турнира

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ставит цель победить в текущем сезоне Фонбет - Кубка России, команда не была расслаблена в последних двух матчах турнира. Об этом ТАСС рассказал полузащитник красно-белых Антон Зиньковский.

"Нельзя говорить, что гарантированное первое место расслабило команду на оставшиеся два тура, - сказал Зиньковский. - Были смешанные составы. Дали поиграть тем ребятам, кто меньше играл. Конечно, хотели победить в любом случае, но у нас и "Краснодара" были смешанные составы, атакующая игра получилась. Проиграли, такое бывает".

"Как всегда, везде ставим цели победить. Но как получится, посмотрим по окончании чемпионата. Я думаю, что нет разницы в первом и втором месте в группе, все равно в "плей-офф пути РПЛ" выходишь. Без разницы, с кем играть в 1/4 финала", - добавил Зиньковский.

1 ноября "Спартак" на своем поле уступил "Краснодару" (2:3) в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Кубка России. В пятом туре 4 октября красно-белые проиграли в гостях московскому "Динамо" (0:3). "Спартак" гарантировал первое место в группе D после четырех туров.

Жеребьевка 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" пройдет 3 ноября.