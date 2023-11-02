Чемпиону мира по дзюдо Адамяну присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Звания заслуженных мастеров спорта были присуждены Марии Ильиной, Светлане Уваровой, Шамилю Зилфикарову, Николаю Кичимаеву и Александру Дурыманову

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Чемпиону мира 2023 года дзюдоисту Арману Адамяну присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Министерства спорта РФ.

Также звания заслуженных мастеров спорта были присуждены Марии Ильиной (практическая стрельба), Светлане Уваровой, Шамилю Зилфикарову (оба - самбо), Николаю Кичимаеву (гиревой спорт) и Александру Дурыманову (универсальный бой).

Адамяну 26 лет, он также является победителем (2021) и серебряным призером (2020) чемпионатов Европы, победителем Европейских игр 2019 года.