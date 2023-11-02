Смагин: украинский шахматист Кузубов не имел причин отказаться жать руку Артемьеву

Вице-президент ФШР отметил, что у украинского спортсмена нет предвзятости к российским шахматистам

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Украинский шахматист Юрий Кузубов не имел причин отказаться от рукопожатия с россиянином Владиславом Артемьевым на турнире Grand Swss. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

1 ноября Кузубов и Артемьев пожали друг другу руки до и после партии в седьмом туре соревнований. Кузубов одержал победу белыми фигурами. Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами.

"Люди всегда должны оставаться людьми. Все эти рекомендации не жать руки нашим спортсменам - это полная чушь. Мне непонятно, почему Кузубов не должен был пожать руку Артемьеву, тем более если у них не было каких-то личных конфликтов. Он родился в России, так что, скорее всего, у него нет предвзятости по отношению к нашим шахматистам", - сказал Смагин.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.