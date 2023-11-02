Троих футболистов молодежной команды ЦСКА дисквалифицировали на два матча

Футболисты молодежной команды ЦСКА вместе с болельщиками скандировали речевки с ненормативной лексикой после игры со "Спартаком"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал футболистов молодежной команды ЦСКА Дениса Першина, Максима Сидельникова и Ярослава Арбузова на два матча по итогам игры 15-го тура

Молодежной футбольной лиги против столичного "Спартака". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 27 октября и завершился победой ЦСКА со счетом 2:1. После игры футболисты ЦСКА вместе с болельщиками команды скандировали речевки с ненормативной лексикой.

"Болельщики обоих клубов бросали снежки, кричали оскорбления. Оба клуба оштрафованы на 10 тыс. рублей за снежки и по 20 тыс. рублей за кричалки, - сказал Григорьянц. - Игроки Денис Першин, Максим Сидельников, Ярослав Арбузов получили 500 рублей штрафа судом за административные правонарушения. КДК РФС дисквалифицировал игроков на два матча".

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице Молодежной футбольной лиги, набрав 25 очков в 15 матчах. В следующем туре московская команда 3 ноября сыграет дома с "Пари Нижний Новгород", 10 ноября армейцы встретятся в гостях с екатеринбургским "Уралом".