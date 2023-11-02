В ФШР назвали здравым решение украинца Кузубова пожать руку россиянину Артемьеву

Случившийся эпизод лишний раз подтверждает, что спорт объединяет, подчеркнул Александр Ткачев

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Украинский шахматист Юрий Кузубов поступил как здравомыслящий человек, пожав руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

1 ноября Кузубов и Артемьев пожали друг другу руки до и после партии в седьмом туре соревнований. Кузубов одержал победу белыми фигурами. Ранее Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами.

"Нормальные и здравомыслящие люди не отказываются от принципов и понимания, которые закладываются с детства. Когда только этот запрет вышел, я сказал, что традиции пожимать руку сопернику до и поздравлять после партий, условно, ей тысяча лет. Сколько лет шахматам, столько эта традиция и существует, - сказал Ткачев. - Никакой запрет, кем бы он не был придуман, на это не может повлиять. Случившееся лишний раз подтверждает, что спорт объединяет. Нет ни белых, ни черных, нет монголов, арабов, русских и украинцев - есть спортсмены, которые уважают друг друга и радуют своим выступлением болельщиков".

"Единственное, что меня в этой истории расстроило, что Владик проиграл. Хотя у него шансы остаются, но призрачные", - добавил Ткачев.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.