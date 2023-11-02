МОК назвал теоретическими шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпиаде

На данный момент рекомендации МОК остаются в силе, подчеркнули в организации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею имеет теоретические шансы на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в случае, если будет принято решение о возвращении команды на международные турниры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

31 октября Международная федерация хоккея (IIHF) предварительно включила сборные России и Белоруссии в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года. В случае допуска на турнир россияне сыграют в группе C с командой США и двумя другими сборными, которые будут определены по итогам квалификации.

"В опубликованной программе IIHF четко указано, что это является "теоретической позицией посева в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов Международной федерации хоккея". На данный момент рекомендации МОК международным федерациям и организаторам крупных спортивных мероприятий остаются в силе. Следовательно, это, как говорит IIHF, "теоретическая позиция для посева" и ничего больше", - сообщили ТАСС в МОК.

Рекомендации МОК по допуску россиян на международные турниры, которые организация опубликовала в марте, запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе. Олимпийские игры 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.