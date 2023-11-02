В "Реал Сосьедад" заявили, что футболист Захарян находится в идеальном состоянии

Россиянин вышел в стартовом составе клуба на матч Кубка Испании против команды "Буньоль" и провел на поле 81 минуту

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян находится в идеальном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"Арсен находится в идеальном состоянии", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

1 ноября "Реал Сосьедад" со счетом 1:0 обыграл "Буньоль" и вышел в 1/32 финала Кубка Испании. Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте после столкновения головой с игроком команды соперника. В пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили "Спорт-Экспрессу", что Захарян избежал травмы.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа 2023 года. В составе команды он провел восемь матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.