Хачанов обыграл Сафиуллина и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Карена Хачанова

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов обыграл соотечественника Романа Сафиуллина в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Париже.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 16-м номером. Сафиуллин пробился в основную сетку турнира через квалификацию. В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (7-й номер посева) и представителем Германии Александром Зверевым (10).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Сафиуллину 26 лет, он является 45-й ракеткой мира. Россиянин не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023).

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).