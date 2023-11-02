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Футбол во Франции

Матч чемпионата Франции по футболу "Марсель" - "Лион" пройдет 6 декабря

Место встречи пока не определено

ТАСС, 2 ноября. Матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между "Марселем" и "Лионом", перенесенный из-за беспорядков, пройдет 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба французской лиги.

Встреча должна была пройти 29 октября в Марселе. Перед началом матча болельщики забросали камнями автобус с игроками и тренерским штабом "Лиона". Главный тренер клуба Фабио Гроссо получил травмы лица из-за осколков, ему наложили 13 швов.

В заявлении лиги отмечается, что детали проведения матча 6 декабря пока не определены. Лига будет ожидать дополнительной информации от органов государственной власти, позволяющей провести ее в условиях оптимальной безопасности для всех заинтересованных сторон и общественности. Телеканал RMC Sport сообщает, что встреча может состояться как на домашнем стадионе "Марселя", так и на нейтральном поле.

"Марсель" занимает 9-е место в чемпионате Франции, команда набрала 12 очков. "Лион" идет на последнем, 18-м месте с 3 очками. 

Теги:
Футбол во Франции
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