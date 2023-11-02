Баскетболист Швед набрал 20 очков и сделал 15 передач в дебютной игре в чемпионате Китая

"Шаньси Лунгс", за который выступает россиянин, уступил "Шаньдун Лайонс" со счетом 114:117

ТАСС, 2 ноября. Российский баскетболист Алексей Швед набрал 20 очков и сделал 15 результативных передач в дебютном для себя матче за "Шаньси Лунгс" в Китайской баскетбольной ассоциации.

"Шаньси Лунгс" уступил команде "Шаньдун Лайонс" со счетом 114:117. Швед также сделал два подбора и совершил четыре потери.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).

"Шаньси Лунгс" одержал одну победу и потерпел четыре поражения в текущем сезоне. Команда располагается на 16-м месте в турнирной таблице из 20 команд. В следующем матче "Шаньси Лунгс" 4 ноября сыграет с "Таньцзинь Пайонирс".