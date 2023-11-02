Месси не получил награду лучшему новичку по итогам сезона в MLS

Лучшим новичком признали нападающего "Атланты" Йоргоса Якумакиса

ТАСС, 2 ноября. Аргентинский нападающий клуба "Интер Майами" Лионель Месси уступил в борьбе за звание лучшего новичка сезона в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Лучшим новичком сезона был признан греческий нападающий "Атланты" Йоргос Якумакис. На счету форварда 17 голов в 27 матчах MLS. "Атланта" заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции и прошла в плей-офф.

На награду также претендовали Месси и немецкий форвард "Сент-Луиса" Эдуард Лёвен. Месси шести матчах MLS забил гол и отдал две результативные передачи. "Интер Майами" финишировал 14-м на Востоке и не попал в плей-офф. 30 октября Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучему игроку года в мире по версии журнала France Football.

Лёвен в 29 матчах MLS отличился 6 голами и 9 передачами. "Сент-Луис" стал победителем Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.