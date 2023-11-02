2 ноября, 17:17
ATP

Чесноков считает, что теннисист Сафиуллин "развалился" в матче против Хачанова

Хачанов одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:2

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Роман Сафиуллин боролся два сета в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже против соотечественника Карена Хачанова, но в третьей партии он не смог оказать достойное сопротивление. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Хачанова. Ранее Сафиуллин обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

"Я думаю, что Карен воодушевился, когда узнал, что против него будет играть Сафиуллин, а не Алькарас. Сегодня он играл здорово, на протяжении всего матча держал свою подачу. В первом и во втором сетах Сафиуллин цеплялся, показывал свои возможности, но в третьем он просто развалился. Карен сейчас находится в хорошей форме, он умеет играть на этих кортах, так что он заслуженно прошел дальше", - сказал Чесноков.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020). 

Теги:
ATPХачанов, Карен Абгарович
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