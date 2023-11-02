Футболист ЦСКА Мухин получил итальянскую визу для вылета на операцию

Полузащитник получил травму колена в матче чемпионата России с "Рубином" 21 октября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Максим Мухин получил итальянскую визу для вылета на операцию. Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Мухин получил травму в гостевом матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги против казанского "Рубина" (0:0) 21 октября, позднее ему диагностировали разрыв передней крестообразной связки. Агент футболиста Вадим Шпинев сообщил "Спорт-Экспрессу", что у игрока есть проблемы с оформлением визы для отправления на операцию в Германию. Позднее в четверг руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Мухин отправится на операцию 4 ноября.

"[Вопрос] в стадии решения на данный момент. Не могу сказать точно. Итальянская виза получена, послезавтра он вылетит, надеемся, что все пройдет благополучно", - сказал Федотов.

2 ноября ЦСКА дома победил "Оренбург" со счетом 3:1 в матче шестого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Благодарны фанатам за поддержку, - отметил Федотов. - Мы делали акцент на том, что, хоть результат и вторичен, мы должны показать для болельщиков и страсть, и футбол. Нужно занести в актив первый тайм, если не считать тот быстрый гол. Второй тайм по счету, что тут сказать. Мы хотели подарить болельщикам эту победу и благодарны им за поддержку".

Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия отметил, что команда совершила глупые ошибки. "Счет не очень справедлив, потому что нам забили из-за глупых ошибок, - сказал он журналистам. - Видно, что ЦСКА играл почти стартовым составом, а у нас была ротация, играли через фланг, собирались создавать там опасность, но совершили две ошибки. Потеряли два мяча в центре и в обороне. Из-за таких ошибок мы проигрываем и в кубке, и в лиге".