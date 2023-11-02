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Футбол в России

Первый крытый футбольный манеж построят в Чувашии до конца 2024 года

Сооружение возведут на средства республиканского бюджета по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

ЧЕБОКСАРЫ, 2 ноября. /ТАСС/. Строительство первого в Чувашии крытого футбольного манежа с вводом объекта в эксплуатацию завершится не позднее 24 декабря 2024 года. Сооружение построят по нацпроекту, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

"[Заключен] государственный контракт на строительство первого в республике крытого футбольного манежа. По контракту срок выполнения строительных работ - 30 ноября 2024 года, ввод объекта в эксплуатацию - не позднее 24 декабря 2024 года", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что спортивное сооружение построят в Чебоксарах на территории футбольного поля "Труд". В министерстве добавляют, что манеж будет состоять из основного блока с футбольным полем и вспомогательной площадки административно-бытового назначения. Объект будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Крытый футбольный манеж дает возможность вести тренировочный процесс в комфортных условиях круглый год. Появление объекта позволит региону претендовать на присвоение статуса регионального центра подготовки футболистов РФС [Российского футбольного союза]", - цитируют в сообщении главу Минспорта Чувашии Василия Петрова.

В министерстве добавили, что футбольный манеж возведут на средства республиканского бюджета по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". 

Теги:
Российский футболЧувашия
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