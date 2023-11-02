Футболист "Динамо" Тюкавин рассказал, что чувствовал давление из-за отсутствия голов

Нападающий отметил, что не переставал тренироваться и работать над завершением атак во время безголевой серии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин чувствовал давление из-за долгого отсутствия забитых мячей. Об этом он рассказал журналистам.

29 октября в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом" (2:1) Тюкавин забил впервые с 6 августа. В четверг нападающий отличился в игре группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России с "Пари Нижний Новгород" (2:1).

"Конечно, спал груз какой-то. Было какое-то давление. Но я не переставал тренироваться, работать над завершением, что и делаю сейчас", - отметил Тюкавин.

"Динамо" благодаря победному голу Ярослава Гладышева в компенсированное время вышло в четвертьфинал "пути РПЛ" Кубка России. "На последних секундах вырвали победу, очень радовались. Конечно, не хотелось бы играть в "пути регионов", хорошо, что заняли второе место, у нас будет еще одна игра в этом году. Завтра посмотрим, кто выпадет, от нас мало что зависит в жеребьевке", - сказал нападающий "Динамо".

Жеребьевка состоится 3 ноября. "Динамо" в четвертьфинале "пути РПЛ" может сыграть с московскими ЦСКА, "Локомотивом" или петербургским "Зенитом".