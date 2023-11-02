Шунин заявил, что "Динамо" было важно выйти в плей-офф "пути РПЛ" Кубка России

Бело-голубые в заключительном туре группового этапа обыграли "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футболистам московского "Динамо" было важно выйти в четвертьфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу, а не оказаться в "пути регионов". Об этом ТАСС рассказал вратарь столичной команды Антон Шунин.

В четверг "Динамо" со счетом 2:1 обыграло "Пари Нижний Новгород" в матче заключительного тура группового этапа и вышло в четвертьфинал "пути РПЛ" Кубка России.

"Я считаю, что в первую очередь для нас важно было выйти, конечно, не в "путь регионов", а продолжить бороться с сильнейшими командами. Мы задачу выполнили, хотя было и непросто. Я считаю, что, наверное, сейчас не настолько важно, на каком месте мы закончили в этой части, самое главное, что мы двигаемся дальше. И нужно думать, конечно, о кубке", - отметил Шунин.

Жеребьевка состоится 3 ноября. "Динамо" в четвертьфинале "пути РПЛ" может сыграть с московскими ЦСКА, "Локомотивом" или петербургским "Зенитом". "Я даже не думаю об этом [соперниках], самое главное - не хотелось попасть в "путь регионов", где далекие перелеты, это всегда непросто. В данный момент мы избежали эту ситуацию, выполнили задачу на первую часть кубка", - сказал вратарь "Динамо".

1 октября Шунин получил травму в матче чемпионата России с грозненским "Ахматом" и провел первую игру с того момента. "Я очень рад, что я вернулся наконец-то. Готовился, тренировался, ни в коем случае не останавливался даже в момент, когда у меня была травма. Очень рад, что сегодня первый матч сыграл", - заключил Шунин.

В следующем матче чемпионата России "Динамо" 6 ноября на выезде сыграет с "Сочи".