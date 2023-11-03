Роман Ротенберг раскритиковал судейство в матче СКА - "Авангард"

Главный тренер петербургской команды остался недоволен действиями арбитров в эпизоде с дракой Ивана Зинченко и Марка Вербы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Действия судей в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и "Авангардом" в ситуации с дракой армейца Ивана Зинченко и игрока омской команды Марка Вербы не выдерживают никакой критики. Такое мнение журналистам высказал главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

"Авангард" в Санкт-Петербурге обыграл СКА со счетом 5:3. В ходе игры между Вербой и Зинченко произошла драка.

"Игрок соперника продолжает бить лежачего игрока в голову. У нашего игрока шрам на всю жизнь, хотя могло быть намного хуже. Если бы он попал ему в висок, он бы умер. Такие вещи в нашей лиге недопустимы, судьям их нельзя допускать. Кому это нужно?" - сказал Ротенберг.

"Если идет драка, судья приезжает и разнимает игроков, а [здесь] соперник продолжает бить его на льду. Это же не бои без правил, даже на улице такого не происходит, нет таких правил, у лиги нет таких правил. Все всё видели, наша сила в правде, будем продолжать вместе работать. Нужно всем вместе обращаться в любые инстанции, чтобы закончить этот беспредел. У нас [Кирилла] Танкова чуть не убили, сейчас Зинченко. Он сидит в крови весь в раздевалке, играть не сможет долгое время", - сказал Ротенберг.

При этом во время пресс-конференции было показано видео с эпизодом драки.

Главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец же отметил, что драка была по делу. "Была хорошая драка, в которой Верба победил. Это положительные эмоции для команды", - подчеркнул он.