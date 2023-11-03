"Динамо" и "Ростов" продолжат в "пути РПЛ". Итоги группового этапа Кубка России по футболу

Жеребьевка первой стадии плей-офф пройдет в пятницу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Групповой этап "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу завершился в четверг тремя матчами. "Динамо" и "Ростов" благодаря победам над "Пари Нижний Новгород" и екатеринбургским "Уралом" соответственно обеспечили себе выход в плей-офф "пути РПЛ".

"Динамо" на "ВТБ-Арене" обыграло "Пари НН" со счетом 2:1. Встреча прошла в присутствии 10 147 болельщиков. По итогам шести туров "Динамо" набрало 11 очков и обошло имеющий столько же очков "Краснодар" по дополнительным показателям, заняв второе место в турнирной таблице группы D. Команда вместе со столичным "Спартаком" (12 очков) продолжит выступление в плей-офф кубка страны в "пути РПЛ", "Краснодар" - в "пути регионов", "Пари НН" (2 очка) занял четвертое место и завершил выступление в турнире.

На скамейке нижегородского клуба из-за перебора желтых карточек отсутствовал главный тренер Сергей Юран. Его помощник Дмитрий Ананко считает, что команда не заслуживала поражения в основное время, так как у "Пари НН" было достаточно моментов. Он отметил на пресс-конференции, что все вышедшие футболисты сыграли хорошо. Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, что очень рад, что бело-голубым благодаря победе удалось выйти в плей-офф "пути РПЛ", так как у команды будет еще одна кубковая игра в этом году.

Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, что команде было важно продолжить борьбу именно в "пути РПЛ". "Мы задачу выполнили, хотя было и непросто, - сказал он ТАСС. - Я считаю, что, наверное, сейчас не настолько важно, на каком месте мы закончили в этой части, самое главное, что мы двигаемся дальше. И нужно думать, конечно, о кубке". Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин имел такое же мнение, как у Шунина. "Конечно, не хотелось бы играть в "пути регионов", хорошо, что заняли второе место, у нас будет еще одна игра в этом году. Завтра посмотрим, кто выпадет, от нас мало что зависит в жеребьевке", - сказал Тюкавин журналистам.

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов остался недоволен судейством в матче с "Динамо". "Пусть радуются тому, что их загоняла и доминировала на поле молодая команда "Пари НН", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. - Она не просто создавала моменты, а навязывала свой стиль. Пусть радуются тому, что множество эпизодов криво и косо оценивались, бестолково. Таких слов, как "я поторопился", от судьи слышать нелепо. Мы сыграли очень достойно".

"Ростов" остался в "пути РПЛ", ЦСКА вырвал первое место в группе

После того, как днем ранее "Сочи" обыграл на своем поле воронежский "Факел", стало понятно, что ЦСКА и "Оренбург" выйдут в четвертьфинал плей-офф "пути РПЛ", единственный вопрос был в том, кто займет первое место в группе A. Оренбуржцам, у которых перед матчем было 11 очков, было достаточно довести встречу до серии пенальти, чтобы удержать лидерство, а армейцам, которые в предыдущих пяти матчах набрали восемь очков, обязательно нужно было побеждать. Для выполнения этой задачи армейцы выставили практически основной состав, в то время как у "Оренбурга" на поле не вышел ряд лидеров.

В такой игре армейцы быстро захватили инициативу, однако первый гол они смогли забить только на 35-й минуте благодаря реализованному Федором Чаловым пенальти. Через две минуты счет стал равным, гол забил турецкий нападающий "Оренбурга" Эмирджан Гюрюк. На 42-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный снова вывел свою команду вперед, а на 74-й минуте дубль оформил Чалов. ЦСКА победил со счетом 3:1.

После игры спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев в беседе с ТАСС отметил, что остался доволен итогом группового этапа, так как команда выполнила задачу попадания в плей-офф "пути РПЛ": "Ничего страшного, что заняли второе место. Я доволен итогами, так как мы вышли из группы, попали в плей-офф".

Выполнение главной задачи отметил также и вратарь ЦСКА Владислав Тороп. "Самое главное, что завоевали первое место. Считаю, что результат закономерный, мы хорошо выходили из-под прессинга и решали моменты. Когда пропустили гол, возможно, потеряли концентрацию, нас поймали на контратаке. Наверное, мы неправильно отреагировали на гол, но сделали выводы и идем дальше", - сказал футболист журналистам.

В другом матче игрового дня "Ростов" дома оказался сильнее екатеринбургского "Урала" (2:1) и обошел соперника в таблице группы B. Победителем квартета стал московский "Локомотив" с 13 очками, далее расположились "Ростов" (11), "Урал" (8) и казанский "Рубин" (4). Также в четверг завершился шестой раунд "пути регионов", "Акрон" из Самарской области на своем поле уступил астраханскому "Волгарю" (0:1).

О Кубке России

В плей-офф "пути РПЛ" вышли восемь команд. Из группы А - ЦСКА и "Оренбург", из группы B - "Локомотив" и "Ростов", из группы С - "Зенит" и "Балтика", из группы D - "Спартак" и "Динамо". В жеребьевке, которая пройдет в пятницу, определятся пары 1/4 финала, занявшие первые места в своих группах команды сыграют с клубами, ставшими вторыми, причем в четвертьфинале не смогут встретится команды, которые играли в одной группе. Победитель определится по итогам двух игр, проигравшая команда продолжит выступать в плей-офф "пути регионов".

Занявшие третьи места в группах "Сочи", "Урал", "Ахмат" и "Краснодар" вышли в плей-офф "пути регионов". Они проведут матчи первого этапа 1/4 финала с командами, которые прошли шесть раундов "пути регионов", ими стали астраханский "Волгарь", "СКА-Хабаровск", подмосковные "Химки" и московская "Родина".

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - московское "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".