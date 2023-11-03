Вратари Варламов и Бобровский сыграли "на ноль" в матчах игрового дня НХЛ

Голкиперы занимают третье и четвертое места по шатаутам среди россиян

ТАСС, 3 ноября. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграл "Вашингтон" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Райан Пулок (1-я минута), Симон Хольмстрём (11), Брок Нельсон (32).

Первой звездой матча признан российский вратарь гостей Семен Варламов, отразивший 32 броска. Голкипер оформил второй "сухой" матч в сезоне и 40-й - в карьере. По этому показателю Варламов занимает третье место среди россиян, уступая Николаю Хабибулину (46) и Евгению Набокову (59). Четвертым в списке идет Сергей Бобровский, играющий за "Флориду". В ночь на пятницу он не пропустил шайб в матче против "Детройта" (2:0) и в 39-й раз отыграл "на ноль" в НХЛ.

"Айлендерс" идут на 3-м месте в Столичном дивизионе, на счету команды 12 очков в 9 матчах. "Вашингтон" занимает 6-ю строчку с 9 очками после 9 встреч. В следующем матче "Айлендерс" 5 ноября по московскому времени примут "Каролину", "Вашингтон" в этот же день на своем льду сыграет с "Коламбусом".

В других матчах "Коламбус" дома обыграл "Тампу" (4:2), российский нападающий Кирилл Марченко забросил первую шайбу хозяев, его одноклубники Дмитрий Воронков и Иван Проворов записали на свой счет по результативной передаче. "Лос-Анджелес" в гостях одолел "Оттаву" (3:2), форвард проигравшей команды Владимир Тарасенко отдал голевой пас. "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал домашнюю победу над "Каролиной" (2:1), нападающий хозяев Артемий Панарин отметился голевой передачей и продлил серию матчей с набранными очками до 10, вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 26 бросков из 27. "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Миннесоту" (5:3), нападающий проигравших Кирилл Капризов забросил шайбу.