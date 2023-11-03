"Ванкувер" одержал самую крупную гостевую победу в НХЛ в истории клуба

Канадский клуб со счетом 10:1 обыграл "Сан-Хосе"

ТАСС, 3 ноября. "Ванкувер" разгромил "Сан-Хосе" со счетом 10:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брок Босер (3-я, 17-я минуты), Джей Ти Миллер (5), Куинн Хьюз (9), Илья Михеев (22), Андрей Кузьменко (29), Сэм Лафферти (33), Пиус Сутер (38), Энтони Бовилье (44, 52). Кузьменко также записал на свой счет результативную передачу. У проигравших отличился Фабиан Зеттерлунд (57).

На 29-й минуте матча тренерский штаб "Сан-Хосе" провел замену вратаря. В эпизоде с шестым голом вышедший в стартовом составе финский голкипер хозяев Каапо Кяхкёнен получил повреждение - автор гола Кузьменко не смог избежать столкновения с вратарем и попал коленом в голову финну. Кяхкёнен отправился в раздевалку, место в воротах "Сан-Хосе" занял канадец Маккензи Блэквуд.

"Ванкувер" одержал крупнейшую выездную победу в истории клуба, ранее команда не побеждала в гостях с разницей в более восьми шайб. В сезоне-1980/81 со счетом 10:2 был обыгран "Виннипег", а в сезоне-1996/97 со счетом 8:0 - "Сент-Луис". На своей площадке лучшим результатом "Ванкувера" остается победа над "Калгари" со счетом 11:0 в сезоне-1991/92.

"Ванкувер" поднялся на 2-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, после 10 матчей команда набрала 15 очков. "Сан-Хосе" идет на последнем, восьмом месте с 1 очком после 10 встреч. В следующем матче "Ванкувер" 5 ноября дома сыграет с "Далласом", "Сан-Хосе" в этот же день примет "Питтсбург".

В других матчах "Вегас" дома со счетом 5:2 обыграл "Виннипег", нападающий хозяев Иван Барбашев записал на свой счет гол и результативную передачу, его одноклубник форвард Павел Дорофеев отметился голевым пасом. "Даллас" на выезде обыграл "Эдмонтон" (4:3), "Сиэтл" на своем льду оказался сильнее "Нэшвилла" (4:2), "Аризона" дома переиграла "Монреаль" (3:2).