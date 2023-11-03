В "Оренбурге" заявили о доверии к главному тренеру Деограсии

В турнирной таблице чемпионата России "Оренбург" после 13 матчей занимает 14-е место

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" испанец Давид Деограсия обладает большим кредитом доверия со стороны руководства. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

2 ноября "Оренбург" проиграл в гостях московскому ЦСКА (1:3) в матче шестого тура группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России.

"Мы довольны тем, как у нас сложился групповой этап. Мы вышли из группы, решили свою задачу, это самое главное, - сказал Андреев. - Что касается нашего тренера, то мы ему доверяем, у него большой кредит доверия".

В турнирной таблице РПЛ "Оренбург" занимает 14-е место, набрав 12 очков в 13 матчах. Команда не может одержать победу на протяжении четырех матчей в различных турнирах.