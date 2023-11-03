В "Пари НН" считают нечестной победу "Динамо" в матче Кубке России по футболу

Генеральный директор нижегородской команды считает, что судьи во время матча оценивали эпизоды в пользу московского клуба

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Победа московского "Динамо" в матче шестого тура группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу над "Пари Нижний Новгород" была нечестной, так как во время игры были моменты, которые были оценены против нижегородской команды. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов.

2 ноября "Пари НН" на выезде проиграл "Динамо" со счетом 1:2.

"Не в везении дело, - сказал Мелик-Гусейнов. - Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей".

"Пари НН" занял четвертое место в группе D "пути РПЛ" Кубка России, в которой также выступали "Динамо", московский "Спартак" и "Краснодар". "Хорошо оценю результаты на групповом этапе. Новая команда, 16 новых футболистов. Все, что мы могли за короткий промежуток времени сделать, мы сделали", - отметил Мелик-Гусейнов.

Следующий матч "Пари НН" проведет 5 ноября, команда на выезде встретится с ЦСКА в игре 14-го тура РПЛ.