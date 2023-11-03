Каминский заявил, что не возражает против участия биатлонистов в клубном турнире

Турнир носит коммерческий характер, победители гонки получат по 1 млн рублей

ТАСС, 3 ноября. Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский не станет возражать против участия спортсменов в Международной лиге клубного биатлона. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В начале октября было объявлено о создании Международной лиги клубного биатлона.

"Нет, конечно, [не буду возражать против участия подопечных в клубном турнире]", - сказал Каминский.

Тренер отметил, что предсезонная подготовка в целом прошла по плану. "Небольшой сбой случился в Алдане, - сказал он. - Снег выпал дней на шесть позже, чем мы ожидали. Пришлось немного планы изменить. Хотели и с лыжниками пробежать спринт, и еще лыжную гонку или биатлонную. Из-за того, что нам еще не хватает работы на рубеже, пришлось это все отменить. Остановились на таком формате. Немножко недобрали соревновательной практики и интенсивной работы. Сейчас будем добирать. Кто-то из спортсменов хочет попробовать себя в клубных соревнованиях. Может, кому-то из молодых спортсменов это не нужно, чтобы раньше времени форсироваться".

Соревнования Международной лиги клубного биатлона пройдут в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Манесийске, ожидается, что в них примут участие порядка 120 биатлонистов из России, Белоруссии, также идет активная работа по организации участия спортсменов из Китая и Монголии. В программе четыре гонки: в первый день пройдут мужской и женский масс-старты, на следующий - гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонки получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тыс. рублей.

В марте 2022 года IBU из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. IBU после мартовской рекомендации МОК о допуске россиян в нейтральном статусе заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.