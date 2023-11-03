Хоккеисты "Югры" выразили надежду, что к игре "Русской классики" лед приведут в порядок

Нападающий Игорь Шварев отметил, что проведение матча на открытом воздухе будет интересно для болельщиков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лед на арене в Ханты-Мансийске, где пройдет "Русская классика" Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), оставляет желать лучшего. Такое мнение ТАСС высказал нападающий ханты-мансийской "Югры" Игорь Шварев.

"Эмоции хорошие, позитивные, у меня это первый опыт игры на открытом воздухе. В первую очередь, для болельщиков это будет интересно, придет старое поколение, поностальгирует, - сказал Шварев. - Мы минут 20 покатались, лед оставляет желать лучшего. Но я думаю, его завтра приведут в порядок".

"Вышли сейчас на тренировку, лед был как наждачка, двигаться было неудобно, - сказал вратарь "Югры" Владимир Сохатский. - Но я думаю, это дело времени, привыкнуть можно будет. Я думаю, лед никак не улучшить, потому что таковы погодные условия - снег со льдом. Если не будет завтра снега, то лед будет хороший".

Матч на открытом воздухе между "Югрой" и тульским АКМ пройдет 4 ноября.