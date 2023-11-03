В Югре считают, что "Русская классика" привлечет детей в секции хоккея

Такой формат игры на открытом воздухе поможет популяризировать хоккей и другие виды спорта на льду

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Проведение матча "Русской классики" Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между "Югрой" (Ханты-Мансийск) и АКМ (Тула) позитивно скажется на развитии хоккея в Ханты-Мансийском автономном округе, привлечет в секции новых детей. Такое мнение ТАСС высказала заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

"Русская классика" впервые пройдет в Ханты-Мансийске. Встреча начнется 4 ноября в 11:00 мск. "Югра" располагается на втором месте в турнирной таблице ВХЛ, проведя 23 игры и набрав 33 очка, АКМ занимает четвертую строчку с 31 очком после 22 игр.

"Для Югры "Русская классика" однозначно скажется в плюс. Она позволит привлечь в секции хоккея еще больше ребят, дополнительно популяризировать данный вид спорта. Этот необычный формат игры на открытом воздухе позволяет заинтересовать хоккеем, показать его дух и атмосферу, как раньше, когда много детей и взрослых играли в него на придомовых кортах", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС в пресс-службе хоккейного клуба "Югра" сообщали, что организаторы "Русской классики" ждут на трибунах около 5 тыс. зрителей. Планируется, что в рамках мероприятия состоятся экстремальный забег, ледовое шоу, игры в хоккей в валенках, керлинг, русскую народную забаву в мяч - килу. Также будут работать фудкорт, фанзона, магазин сувенирной продукции, состоятся мастер-классы по изготовлению фанатской атрибутики.