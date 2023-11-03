Проектирование Национального футбольного центра планируют завершить в конце 2024 года

Центр будет оборудован тремя полноразмерными футбольными полями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Проектирование базы национальных и молодежных сборных России по футболу с прохождением государственной экспертизы планируют завершить в IV квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба консалтингового агентства Core.xp.

24 сентября пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении организации участка площадью 6 га для строительства базы национальных и молодежных сборных. Планируется, что Национальный футбольный центр будет создан в московском районе Хорошево-Мневники.

Как сообщили в пресс-службе Core.xp, компания приступила к оказанию услуг технического заказчика при разработке проектной документации центра подготовки сборной России по футболу общей площадью 30 000 кв. м. Компания осуществит для РФС управление проектированием, а также выполнит функции технического заказчика при выполнении проектно-изыскательских работ.

Центр подготовки будет оборудован всем необходимым для полноценной подготовки сборной России по футболу, включая три полноразмерных футбольных поля. Кроме того, планируется строительство административного здания, в котором разместятся сотрудники Российского футбольного союза и академия РФС.