В "Торпедо" рассказали, почему отказались проводить матч КХЛ на открытом воздухе

Александр Харламов отметил, что такое мероприятие проблематично организовать за два месяца

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Отказ от проведения матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на открытом воздухе в Нижнем Новгороде на одноименном футбольном стадионе связан с нехваткой времени на подготовку мероприятия. Об этом ТАСС рассказал гендиректор нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов.

Ранее источник ТАСС рассказал, что "Торпедо" обращалось в КХЛ с просьбой провести домашний матч на открытом воздухе 7 января.

"Если бы мы проводили этот матч в январе, то до него оставалось бы мало времени. Конечно, на подготовку мероприятия такого масштаба нужно больше времени закладывать, - сказал Харламов. - В подготовке такого мероприятия задействован не только наш клуб, но и руководство региона, то есть очень много людей, которые были бы заняты в этом проекте. Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать. Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятий".

По словам гендиректора, отказ был связан и с техническими моментами. "Речь больше идет о футбольном поле, так как есть большие проблемы с сохранением травы в зимний период. Тем более сезон у футболистов начинается уже в феврале, поэтому есть определенные нюансы. Игрокам тоже надо где-то готовиться к продолжению сезона, стадион надо же готовить к чемпионату", - подчеркнул он.

"Сама по себе это хорошая идея. Хоккей, как вы знаете, в Нижнем любят, и, я думаю, на стадионе собралось бы 30-40 тыс. человек без особых проблем. Поэтому отказываться от такого проекта не будем", - добавил он.