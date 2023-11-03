"Динамо" сыграет с "Зенитом" в 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

В других матчах стадии "Оренбург" сыграет со "Спартаком", "Ростов" - с ЦСКА, "Балтика" - с "Локомотивом"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" встретится с петербургским "Зенитом" в 1/4 финала "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу. Жеребьевка прошла в пятницу.

Другие пары 1/4 финала: "Оренбург" - "Спартак" (Москва), "Ростов" - ЦСКА (Москва), "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва).

В четвертьфиналах "пути регионов" Кубка России встретятся команды, занявшие третьи места в группах "пути РПЛ", и победители шестого раунда "пути регионов". Московская "Родина" сыграет с екатеринбургским "Уралом", подмосковные "Химки" - с "Краснодаром", астраханский "Волгарь" - с грозненским "Ахматом", а "СКА-Хабаровск" - с "Сочи".

Противостояния будут состоять из двух встреч. Календарь матчей Кубка России станет известен позднее.

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - московское "Динамо", казанский "Рубин", "Ростов", московское "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат").