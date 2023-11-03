Экс-футболист сборной РФ Бугаев арестован по делу о покушении на сбыт наркотиков

Алексею Бугаеву избрали меру пересечения в виде заключения под стражу до 31 декабря

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде ареста бывшему футболисту сборной России Алексею Бугаеву, обвиняемому в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Прикубанским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря", - говорится в сообщении.

В среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю журналистам сообщали о возбуждении уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 42-летнего жителя Москвы, у которого изъяли около 0,5 кг производного N-метилэфедрона. Уточнялось, что сверток с порошкообразным веществом был найден в кармане его верхней одежды, проведена экспертиза. По предварительной версии, мужчина временно проживает у родственников в Сочи, наркотическое вещество он забрал из тайника, планировал транспортировать его в Сочи и сбывать там. Подозреваемый был задержан в административном порядке.

Также 28 октября Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 19.3 КоАП РФ (неподчинение законному распоряжению и требованию сотрудника считается воспрепятствованием исполнению его служебных обязанностей), возбужденное в отношении Бугаева. Уточнялось, что он оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В судебном заседании Бугаев не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Суд признал его виновным, назначив семь суток административного ареста.

Бугаев является воспитанником московского "Торпедо" и выступал за команду в 2001 году и с 2003-го по 2004 год. Также защитник играл за томскую "Томь", подмосковные "Химки", "Краснодар" и московский "Локомотив", в составе которого стал обладателем Суперкубка России (2005) и бронзовым призером чемпионата страны (2005). За сборную России Бугаев провел семь матчей. Он был участником чемпионата Европы 2004 года, сыграв полные встречи с командами Португалии (0:2) и Греции (2:1). Российские футболисты на том турнире заняли последнее место в группе и не вышли в плей-офф.