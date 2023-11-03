В "Балтике" прокомментировали итоги жеребьевки 1/4 финала "пути РПЛ" Кубка России

Калининградский клуб сыграет с московским "Локомотивом"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сила футболистов московского "Локомотива" известна всем, но игроки калининградской "Балтики" сделают все для прохода в следующий раунд Фонбет - Кубка России. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин.

3 ноября прошла жеребьевка "плей-офф пути Российской премьер-лиги" Кубка России. 28-30 ноября "Балтика" сыграет с "Локомотивом" в Калининграде, ответная встреча в Москве состоится 12-14 марта.

"Еще перед началом жеребьевки было понятно, что легких игр на этой стадии кубка у нас в любом случае не будет, - сказал Волженкин. - Мы все знаем силу "Локомотива". Но сделаем все, чтобы пройти в следующую стадию турнира".

"Балтика" заняла второе место в группе С, "Локомотив" выиграл квартет B.