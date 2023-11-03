Саудовская Аравия хочет инвестировать в Индийскую премьер-лигу крикета $5 млрд

По информации источника, советники наследного принца Саудовской Аравии предложили индийским чиновникам преобразовать с помощью этих денег премьер-лигу в холдинговую компанию с оценочной стоимостью до $30 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена инвестировать в Индийскую премьер-лигу (IPL) - профессиональную лигу крикета - $5 млрд после серии удачных капиталовложений в мире спорта, в том числе в футбольные клубы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предложили индийским чиновникам преобразовать с помощью саудовских денег IPL в холдинговую компанию с оценочной стоимостью до $30 млрд с целью получения в ней значительной доли.

С момента создания в 2008 году премьер-лига крикета, которая оценивается сейчас в $6,2 млрд, как отмечает агентство, "объединила маркетинг в американском стиле с блеском кинематографического Болливуда и энергией огромного населения Индии (более 1,4 млрд человек)".

В проходящем в Индии с 5 октября по 19 ноября 13-м чемпионате мира по крикету принимают участие Англия, Австралия, Афганистан, Бангладеш, Новая Зеландия, Пакистан и ЮАР. Предыдущий ЧМ в 2019 г. транслировался на аудиторию в 1,6 млрд человек. Игру между Индией и Пакистаном посмотрели в прямом эфире больше 300 млн зрителей.

Среди спонсоров IPL - платформа для фэнтези-спорта Dream11, конгломерат Tata Group, китайская компания Vivo Communication Technology - один из крупнейших производителей смартфонов в мире.