3 ноября, 12:47,
обновлено 3 ноября, 12:55
Сборные по футболу

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Кубы

Игроки сборной России по футболу. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Игроки сборной России по футболу
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча пройдет в Волгограде 20 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет против команды Кубы в товарищеском матче. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в Волгограде 20 ноября, начало в 19:30 мск. 

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи - против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), россияне - на 39-м месте.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.  

© Информационное агентство ТАСС
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