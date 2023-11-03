Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против команды Кубы

Встреча пройдет в Волгограде 20 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет против команды Кубы в товарищеском матче. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет в Волгограде 20 ноября, начало в 19:30 мск.

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи - против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), россияне - на 39-м месте.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.