Колосков назвал спортивно-политическим событием матч сборных России и Кубы по футболу

Товарищеская встреча состоится 20 ноября в Волгограде

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Матч сборных России и Кубы по футболу носит спортивно-политический характер, так как у Российского футбольного союза (РФС) есть возможность показать активность на международной арене и взаимоотношения с другими странами. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

3 ноября пресс-служба РФС сообщила, что сборная России 20 ноября проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча состоится в Волгограде и начнется в 19:30 мск.

"Со спортивно-политической точки зрения это неплохо, - сказал Колосков. - Мы еще раз сможем показать активность на международной арене, подчеркнуть, что у нас активно развиваются отношения не только с Африкой, Центральной Азией. Я считаю, что это в некоторой степени спортивно-политическое событие, нежели спортивное. В Волгограде давно не играли, стадион хороший и красивый, народ там футбол любит. Традиции там футбольные глубокие. Поэтому в плане посещаемости будет все нормально".

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи - против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2). Сборная Кубы располагается на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола, россияне - на 39-м месте.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.