3 ноября, 15:15,
обновлено 3 ноября, 15:51
Фигурное катание

Умер двукратный олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1968 год. Виктор Шандрин/ Фотохроника ТАСС
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1968 год
© Виктор Шандрин/ Фотохроника ТАСС

Ему был 91 год

ТАСС, 3 ноября. Двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании Олег Протопопов умер в возрасте 91 года. Об этом сообщила служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее о смерти Протопопова сообщил портал The Skating Lesson.

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"Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион в парном фигурном катании на коньках, заслуженный мастер спорта СССР Олег Протопопов. Олег Алексеевич пережил блокаду Ленинграда и начал заниматься фигурным катанием после окончания Великой Отечественной войны. В 1954 году он встал в пару с Людмилой Белоусовой, вместе они придумали и первыми исполнили многие элементы, которые вошли в обязательную программу фигуристов всего мира. Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Алексеевича", - говорится в заявлении ОКР.

Протопопов и Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.

Протопопов родился в 1932 году в Ленинграде. Вместе с Белоусовой он стал выступать с 1954 года, на международной арене они впервые выступили в 1958 году. В 1979 году Белоусова и Протопопов находились на гастролях в Швейцарии и попросили политического убежища, впоследствии они жили в Гриндельвальде, Белоусова умерла в 2017 году. В 2014 году пара посетила зимнюю Олимпиаду в Сочи. 

Теги:
Фигурное катание
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