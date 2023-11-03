Тренер ЦСКА Федотов считает, что клубам нужна встреча с главой судейского департамента РФС

Специалист считает, что от встречи, на которой будут присутствовать представители всех клубов, будет больше пользы

ТАСС, 3 ноября. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов выступает за коллективную встречу представителей клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с главой судейского департамента Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем. Об этом Федотов рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Есть традиционные встречи, которые проходят перед стартом сезона. Наверное, практика встреч наедине с клубами есть только у нас в России. Почему бы не собраться всем? Надо собраться вместе и провести общую встречу. В таком случае возможно обмениваться мнениями", - сказал Федотов.

"Я не против встреч один на один. Есть руководство РФС, которое это определяет. Коллективная встреча - более правильное решение. Чтобы каждый мог услышать каждого и пообщаться. Открыто, понятно и доступно", - добавил главный тренер ЦСКА.

9 октября президент РПЛ Александр Алаев выразил недовольство работой экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Алаев также рассказал, что Мажич избегает встреч с представителями клубов.

Бывший арбитр Международной федерации футбола Мажич 27 июня стал новым руководителем департамента судейства РФС, сменив на этом посту Павла Каманцева.