Тарасова назвала смерть Протопопова большой потерей для мирового фигурного катания

Двукратный олимпийский чемпион умер в возрасте 91 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Смерть двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова является большой утратой для мирового фигурного катания. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года.

"Я вместе с ними была в одной сборной команде, вместе выезжала на чемпионаты Европы и мира, - сказала Тарасова. - Это большая утрата для мирового фигурного катания. Они останутся в памяти мирового фигурного катания как самые выдающиеся из всех выдающихся пар. Уникальные спортсмены, реформаторы, обладатели уникального стиля".

"Очень повезло людям, которые в эти годы видели их и не дыша смотрели на них. Потому что эффект был один и тот же у всех, люди переставали дышать. Спасибо им за такой огромный талант, который они дарили нам", - добавила Тарасова.

Протопопов и Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.