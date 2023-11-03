Крылова заявила, что молодые фигуристы равнялись на Белоусову и Протопопова

В пятницу пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила о смерти Олега Протопопова в возрасте 91 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов были создателями своего уникального стиля и примером для молодых фигуристов. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в танцах на льду Анжелика Крылова.

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года.

"Мы встречались очень давно, когда они с Людмилой жили в Лейк-Плэсиде, мы ходили смотреть их тренировки - это было что-то уникальное, так они были преданны фигурному катанию, своему любимому делу. Мы все были преданны, но они - в более какой-то высокой степени, и это было просто удивительно", - сказала Крылова.

"На них, на их стиль мы равнялись. Они с Людмилой были открывателями своего уникального парного катания. Их комментарии, их пожелания, их мнение всегда были для нас очень ценны. Ушла легенда, уходит поколение незаурядных личностей, звезд", - добавила она.

Протопопов и Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.