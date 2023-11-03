Жулин считает, что двукратный олимпийский чемпион Протопопов был великим человеком

Советский спортсмен, выступавший в парном катании, умер в возрасте 91 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов является великим фигуристом, он вызывал уважение. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

3 ноября пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила, что Протопопов умер в возрасте 91 года. Его партнершей в парном катании была Людмила Белоусова.

"Это, конечно, была абсолютно гениальная пара, они придумали такой элемент, как тодес, это их изобретение, - сказал Жулин. - Наверное, одна из самых чистых пар была в истории, очень своеобразные и интересные. Я даже как-то с ними выступал в Бостоне. Они уже были в возрасте, Олег был в парике, дал мне какие-то советы. Очень положительные люди, абсолютно завернутые в фигурном катании, больше для них ничего не существовало. Им было уже далеко за 60 лет, когда они катались в Бостоне".

"Они снимали на большую камеру выступление, потом все это разбирали. Он ей говорил: "Милка, смотри, колени не тянешь". Конечно, вызывает огромное уважение, в то же время понимаешь, что люди были своеобразные. Пусть земля будет пухом, человек был великий, однозначно, так же, как и его партнерша", - добавил Жулин.

Протопопов и Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.