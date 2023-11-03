Авербух считает, что Протопопов внес большой вклад в развитие фигурного катания

О смерти двукратного олимпийского чемпиона стало известно в пятницу

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Олег Протопопов внес большой вклад в развитие фигурного катания, он был великим спортсменом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух.

О смерти Протопопова, которому был 91 год, стало известно в пятницу.

"Безусловно, это великий фигурист, который внес большой вклад в развитие фигурного катания, они вместе с Людмилой [Белоусовой] посвятили свою жизнь льду, сконцентрировали свою судьбу друг на друге, - сказал Авербух. - Не стали великими тренерами, родителями, решили кататься всегда и везде, в этом тоже есть определенное сподвижничество. Я точно не знаю, во сколько они завершили карьеру, но я знаю, что в 70 лет они продолжали выступать на достаточно хорошем уровне, любили принимать участие в ледовых шоу".

"Для меня особенно ценно, что я был единственным, кому удалось их уговорить, они были достаточно сложными людьми, не хотели приезжать в Россию, но я буквально уговорил их приехать и выступить у меня на шоу. Это был единственный раз после советского периода, когда они вернулись в Россию и выступали. Поэтому я могу этим тоже гордиться, что зрители увидели Белоусову и Протопопова на моем шоу после завершения карьеры. После этого мы, наверное, несколько раз созванивались. Безусловно, это великие фигуристы, они распорядились своей жизнью именно так. Вошли в историю как великие фигуристы, как самые большие долгожители в мире фигурного катания", - добавил Авербух.

Протопопов и Белоусова стали чемпионами Олимпийских игр в Инсбруке (1964) и Гренобле (1968). Пара по четыре раза подряд выигрывала золото чемпионатов мира (1965-1968) и чемпионатов Европы (1965-1968). Также они трижды выигрывали серебро чемпионатов мира, четырежды - серебро чемпионатов Европы.